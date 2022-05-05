ФНС: в Татарстане нет дефицита кассовой ленты

В Татарстане нет дефицита кассовой ленты, сообщили в УФНС России по республике, ссылаясь на полученную от поставщиков информацию.



В службе отметили, что если в период переориентации логистических цепочек поставщиков на рынке не будет чековой ленты, объективным будет не вменять вину продавцу при невыдаче им покупателю кассового чека на бумажном носителе.

Однако в этом случае пользователь должен зафиксировать расчет в кассовом аппарате: передать электронный кассовый чек в налоговые органы через оператора фискальных данных и записать сведения об этом расчете в фискальный накопитель кассового аппарата, если пользователь вправе применять ККТ, не осуществляющую передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных.

Отмечается, что налоговая служба не отказывается от реализации контрольных мероприятий, включая рассмотрения заявлений граждан по фактам невыдачи чека покупателю. Разъяснения касаются случаев возможного дефицита чековой ленты на рынке в России. Злоупотребления, связанные с невыдачей чеков в условиях наличия чековой ленты на рынке, будут рассматриваться как нарушение законодательства о применении ККТ, заключили в ФНС.

Фото: realnoevremya.ru

В начале апреля в Минпромторге России заявили, что кассовая лента подорожала в 2—3 раза. Причиной назвали использование потребителями не только отечественной, но и импортной кассовой ленты, доля которой составляет порядка 50%.

Тогда же замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов предлагал снять с магазинов обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. Он указывал, что если повышенные цены на кассовую ленту останутся на таком уровне, то это приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей.

По данным ФНС, проблем с обеспечением рынка кассовой лентой нет. Но в период переориентации логистических цепочек могут возникнуть локальные кратковременные перебои с поставками.

Маргарита Головатенко