Новости общества

22:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Москве и Казани проходят репетиции парада ко Дню Победы

21:19, 04.05.2022
В Москве и Казани проходят репетиции парада ко Дню Победы
Фото: Артем Гафаров

В Москве продолжается репетиция военного парада, посвященного празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Реального времени».

Подготовка к мероприятию проходит на улице Тверской. Местные жители наблюдают за репетицией через ограждения. Территорию охраняют силовики.

Фото: Артем Гафаров

Тем временем в Казани также проходит репетиция торжественного прохождения войск ко Дню Победы. Подготовка к мероприятию идет на площади Тысячелетия.

9 мая в столице Татарстана пройдут церемонии возложения венков и гирлянд воинской славы, парад Казанского гарнизона войск и спецподразделений, а также театрализованная программа и др. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем