В Москве и Казани проходят репетиции парада ко Дню Победы
В Москве продолжается репетиция военного парада, посвященного празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Реального времени».
Подготовка к мероприятию проходит на улице Тверской. Местные жители наблюдают за репетицией через ограждения. Территорию охраняют силовики.
Тем временем в Казани также проходит репетиция торжественного прохождения войск ко Дню Победы. Подготовка к мероприятию идет на площади Тысячелетия.
9 мая в столице Татарстана пройдут церемонии возложения венков и гирлянд воинской славы, парад Казанского гарнизона войск и спецподразделений, а также театрализованная программа и др. Подробнее — в материале «Реального времени».
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