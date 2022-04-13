В Татарстане на региональных дорогах начался ямочный ремонт

В Татарстане начались работы по ямочному ремонту на региональных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Этому способствовал запуск 20 асфальтобетонных заводов для выпуска горячих асфальтобетонных смесей в Агрызском, Азнакаевском, Алексеевском, Альметьевском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Елабужском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Менделеевском, Нурлатском, Тукаевском, Черемшанском, Чистопольском районах Татарстана.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Активная фаза работ стартовала еще 4 апреля. Рабочие проводят ямочный ремонт, ликвидируют аварийные ямы. В работах задействовали 470 человек и 235 единиц техники.

Общая потребность ямочного ремонта региональных дорог ориентировочно составляет более 300 тысяч кв. м, сообщил заместитель директора по эксплуатации — начальник управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений ГКУ «Главтатдортранс» Зульфат Ханмурзин.

Сегодня в Московском районе Казани начался капитальный ремонт улицы Восход. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Здесь обновят асфальт и отремонтируют тротуары, нанесут разметку, поменяют световые опоры, оборудуют регулируемый пешеходный переход со светофором.

Татьяна Леухина