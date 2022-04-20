Во вторник в Казани задержали 10 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за вторник, 19 апреля, произошло 182 ДТП, три из которых с пострадавшими. Случились два наезда на пешеходов и столкновение.

Сотрудники Госавтоинспекции города задержали десять водителей в пьяном состоянии и еще двух водителей, не имеющих права управления транспортом.

В отдел полиции доставили одного гражданина, которого заподозрили в совершении преступления.

Фото: realnoevremya.ru

С 6 по 15 апреля ГИБДД Татарстана провело проверки автомобилей на предмет нарушений при перевозке пассажиров. Инспекторы проверили более 5 тысяч машин, осуществляющих пассажирские перевозки, выписали штрафы 1 233 водителям, установили более 200 фактов управления автомобилями с техническими неисправностями, семь фактов управления в состоянии опьянения. восемь водителей привлекли к ответственности за незаконную деятельность по перевозке пассажиров.

Маргарита Головатенко