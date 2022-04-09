В Минобрнауки заявили, что губернаторы будут согласовывать темы научных исследований в регионах

Темы научных исследований в российских регионах будут согласовываться губернаторами, чтобы активнее вовлекать в научно-техническую политику регионы РФ. Об этом сообщается в telegram-канале Минобрнауки РФ.

Ведомство объявило о запуске пилотного проекта по планированию новых тематик фундаментальных исследований на 2023 год через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Таким образом, новые тематики фундаментальных исследований будут формироваться научно-образовательными организациями с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций и рассматриваться губернаторами до направления на экспертизу в Российскую академию наук.

В текущем году на развитие науки и университетов правительство России планирует направить больше 120 млрд рублей. Эти средства выделили в том числе и на поддержку 15 научно-образовательных центров мирового уровня.



В начале марта власти планировали отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях. Минобрнауки России поручено оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.



Татьяна Леухина