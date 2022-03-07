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Правительство планирует отменить требование к ученым о публикациях в зарубежных изданиях

17:20, 07.03.2022 3
Правительство планирует отменить требование к ученым о публикациях в зарубежных изданиях
Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство планирует отказаться от требования по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Он поручил Минобрнауки России оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований. Сейчас в критериях, по которым ведомство оценивает, в каких объемах научные организации выполняют госзадания, есть требования к публикационной активности. Также более высокую оценку получают те исследователи, которые публикуют свои статьи в зарубежных изданиях, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)
Татьяна Леухина
ОбществоВластьОбразование

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07 мар
    Давно пора.
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    Анонимно 07 мар
    Поздно.
    Надо начинать восстанавливать Науку заново, практически с нуля.
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  • Анонимно 07 мар
    Видимо, услышали слова Юрия Болдырева.
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