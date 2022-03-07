Правительство планирует отменить требование к ученым о публикациях в зарубежных изданиях

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство планирует отказаться от требования по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Он поручил Минобрнауки России оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований. Сейчас в критериях, по которым ведомство оценивает, в каких объемах научные организации выполняют госзадания, есть требования к публикационной активности. Также более высокую оценку получают те исследователи, которые публикуют свои статьи в зарубежных изданиях, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татьяна Леухина