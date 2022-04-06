Антикризисные вебинары: как бизнесу продавать больше и безопасно хранить данные

Татарстанский бизнес испытывает давление: растут издержки, прекращают работать важнейшие сервисы, курс рубля упал, в экономике турбулентность. В помощь предпринимателям Татарстана МТС организует серию бесплатных вебинаров. Специалисты МТС и приглашенные эксперты расскажут, как голосовая аналитика может помочь увеличить прибыль; как снизить риск аварий и простоев на производстве; как перенести ИТ-инфраструктуру в отечественное облако и как привлекать клиентов в условиях сокращения привычных каналов продвижения.



6 апреля, 11:00: Как при помощи технологий снизить риск аварий и простоев на производстве

Для кого: металлургические, нефтегазовые, машиностроительные компании, предприятия химической, целлюлозно-бумажной промышленности, производители стройматериалов. Будут рассмотрены вопросы:

как быстро внедрять технологии при помощи облачных решений Cloud MTS;

как работает облачная платформа мониторинга оборудования;

как при помощи мобильных технологий автоматизировать контроль состояния оборудования.

Регистрация — по ссылке.

realnoevremya.ru (архив)

6 апреля, 12:00: Антикризисный маркетинг в 2022 году: что делать?

Для кого: руководители, собственники МСП, маркетологи, специалисты в digital. Спикеры из мира маркетинга в прямом эфире разберут зрительские кейсы и ответят на вопросы:

как изменился digital-маркетинг в марте 2022 года;

почему работа с большими данными остаётся островком стабильности для маркетологов;

изменился ли подход к продажам в B2B и как вовремя определить потребности рынка;

главные тренды в дизайне: избыток информации, неопределённость, жажда поддержки.

Все зарегистрированные участники получат материалы конференции и промокод на 2 000 рублей на запуск таргетированной SMS-рассылки или баннера в мобильном браузере через МТС Маркетолог.

Регистрация — по ссылке.

7 апреля, 12:00: Как правильно перенести ИТ-инфраструктуру в отечественное облако

Для кого: руководители ИТ-отделов, технические консультанты и ИТ-специалисты широкого профиля, эксперты по построению ИТ-инфраструктуры. О чём поговорим на вебинаре:

в чём плюсы «переезда» в отечественное облако, почему стоит задуматься об этом прямо сейчас и как подготовиться к переносу;



как обеспечить комплексную защиту данных в облаке, защититься от киберугроз и выполнять требования регуляторов;

работа приложений 1С в новых условиях.

Регистрация — по ссылке.

Фото: Максим Платонов (архив)

14 апреля, 11:00: Голосовая аналитика в контакт-центре: работаем с негативом, увеличиваем прибыль

Для кого: Финансовым и страховым организациям, логистическим, телекоммуникационным и интернет-компаниям, службам доставки, руководителям контакт-центров. О чём поговорим на вебинаре:

как с помощью голосовой аналитики повысить продажи и выстроить стратегию клиентского обслуживания;

как обеспечить контроль качества клиентского сервиса и грамотно мотивировать сотрудников;

как выявлять ключевые причины жалоб и правильно обрабатывать конфликтные звонки;

аналитика, метрики, отчёты, скоринг: данные, которые будут работать на ваш бизнес.

Регистрация — по ссылке.

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