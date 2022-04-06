Антикризисные вебинары: как бизнесу продавать больше и безопасно хранить данные
Татарстанский бизнес испытывает давление: растут издержки, прекращают работать важнейшие сервисы, курс рубля упал, в экономике турбулентность. В помощь предпринимателям Татарстана МТС организует серию бесплатных вебинаров. Специалисты МТС и приглашенные эксперты расскажут, как голосовая аналитика может помочь увеличить прибыль; как снизить риск аварий и простоев на производстве; как перенести ИТ-инфраструктуру в отечественное облако и как привлекать клиентов в условиях сокращения привычных каналов продвижения.
6 апреля, 11:00: Как при помощи технологий снизить риск аварий и простоев на производстве
Для кого: металлургические, нефтегазовые, машиностроительные компании, предприятия химической, целлюлозно-бумажной промышленности, производители стройматериалов. Будут рассмотрены вопросы:
- как быстро внедрять технологии при помощи облачных решений Cloud MTS;
- как работает облачная платформа мониторинга оборудования;
- как при помощи мобильных технологий автоматизировать контроль состояния оборудования.
Регистрация — по ссылке.
6 апреля, 12:00: Антикризисный маркетинг в 2022 году: что делать?
Для кого: руководители, собственники МСП, маркетологи, специалисты в digital. Спикеры из мира маркетинга в прямом эфире разберут зрительские кейсы и ответят на вопросы:
- как изменился digital-маркетинг в марте 2022 года;
- почему работа с большими данными остаётся островком стабильности для маркетологов;
- изменился ли подход к продажам в B2B и как вовремя определить потребности рынка;
- главные тренды в дизайне: избыток информации, неопределённость, жажда поддержки.
Все зарегистрированные участники получат материалы конференции и промокод на 2 000 рублей на запуск таргетированной SMS-рассылки или баннера в мобильном браузере через МТС Маркетолог.
Регистрация — по ссылке.
7 апреля, 12:00: Как правильно перенести ИТ-инфраструктуру в отечественное облако
Для кого: руководители ИТ-отделов, технические консультанты и ИТ-специалисты широкого профиля, эксперты по построению ИТ-инфраструктуры. О чём поговорим на вебинаре:
- в чём плюсы «переезда» в отечественное облако, почему стоит задуматься об этом прямо сейчас и как подготовиться к переносу;
- как обеспечить комплексную защиту данных в облаке, защититься от киберугроз и выполнять требования регуляторов;
- работа приложений 1С в новых условиях.
Регистрация — по ссылке.
14 апреля, 11:00: Голосовая аналитика в контакт-центре: работаем с негативом, увеличиваем прибыль
Для кого: Финансовым и страховым организациям, логистическим, телекоммуникационным и интернет-компаниям, службам доставки, руководителям контакт-центров. О чём поговорим на вебинаре:
- как с помощью голосовой аналитики повысить продажи и выстроить стратегию клиентского обслуживания;
- как обеспечить контроль качества клиентского сервиса и грамотно мотивировать сотрудников;
- как выявлять ключевые причины жалоб и правильно обрабатывать конфликтные звонки;
- аналитика, метрики, отчёты, скоринг: данные, которые будут работать на ваш бизнес.
Регистрация — по ссылке.
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