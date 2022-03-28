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Российский сухогруз получил пробоину в Черном море

09:16, 28.03.2022
Российский сухогруз получил пробоину в Черном море
Фото: скриншот видео YouTube (архив)

Сухогруз «Омский 205» под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Росморречфлота.

После ЧП судно подало сигнал бедствия. Сухогруз направлялся в Ростов-на-Дону с грузом из Турции.

Пострадавший сухогруз взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота. Сообщается, что причиной пробоины у судна стал сильный удар волны. Буксировка судна завершена.

В прошлом году экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России спас от пиратов контейнеровоз под флагом Панамы в Гвинейском заливе.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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