В Центробанке сообщили, что в марте инфляционные ожидания населения резко возросли до 18,3%

В марте инфляционные ожидания россиян приблизились к историческому максимуму. По данным Банка России, медианная оценка ожидаемой в ближайший год инфляции составила 18,3%.

В ЦБ уточнили, что это второй по величине результат за всю историю наблюдений. Согласно данным опроса ООО «инФОМ», респонденты считают, что период высокой инфляции не будет продолжительным. Так, оценка ожидаемой инфляции через 3 года составляет 8%.

Фото: realnoevremya.ru

Также в этом месяце сильно возросли ценовые ожидания предприятий на 3 месяца. Они достигли максимального значения за всю историю наблюдений — с января 2000 года. В числе причин — ослабление рубля и рост закупочных цен. Так, средний ожидаемый предприятиями темп роста отпускных цен в ближайшие 3 месяца составил 11,9% в годовом выражении.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в этом году и, скорее всего, в следующем инфляция будет выше прежних оценок. Она отметила, что текущий рост ставок является временной антикризисной мерой.



Диана Жиленкова