В Татарстане на руслорегулирующие мероприятия на правом притоке Тоймы выделят 73,9 млн рублей
«Главинвестстрой» Татарстана объявил тендер на проведение руслорегулирующих мероприятий на правом притоке реки Тойма. Начальная цена договора — 73,9 млн рублей.
В комплекс работ входят расчистка русла реки, укрепление откосов, культуртехнические работы и возмещение ущерба рыбным запасам. Оказать услугу необходимо до 30 ноября текущего года.
Заявки на участие принимаются до 28 марта. Подрядчика определят 30 марта.
В прошлом месяце сообщалось, что в республике продолжат расчищать озера, углублять реки и регулировать их русла. На работы на девяти водоемах планируют выделить свыше 227 млн рублей из бюджета республики. Подробнее — в материале «Реального времени».
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