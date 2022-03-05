С 9 марта ФНС приостанавливает инициирование дел о банкротстве должников

С 9 марта Федеральная налоговая служба (ФНС) России приняла решение о приостановке с 9 марта инициирования банкротства должников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Решение было принято в целях снижения угроз банкротства из-за введения иностранными государствами ограничительных мер. Срок, до которого будет действовать данная инициатива, не называется.

Также отмечается, что содействие реструктуризации задолженности станет приоритетом в работе налоговой. Все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений будут применяться. Решения для сохранения бизнеса выработают по результатам оценки платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной деятельности должников.

Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году число должников перед банками в России достигло рекордных 8,6 млн человек. Такой показатель стал максимальным с 2012 года.

Дарья Акимова