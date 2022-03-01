В Татарстане стартовал проект по улучшению экологического состояния малых рек

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

27 февраля в Татарстане начался первый этап проекта по улучшению экологического состояния малых рек. Он был разработан Региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ. Об этом сообщает пресс-служба РГО в РТ.

Основной целью проекта является определение источников загрязнения акватории реки Казанки и ее притоков с целью их ликвидации. Ежедневно в нее сбрасывается 9 тыс. кубометров сточных вод из девяти очистных, причем 89% из них не соответствуют установленным нормативам. Более половины от их общего объема составляют стоки, которые идут с застроенных территорий, необорудованных полигонов и свалок, а также сельскохозяйственных полей.

Так, с 2017 по 2020 год было установлено 450 фактов ограничения доступа к водным объектам, что затрудняет их контроль и регулирование.

За минувшие выходные ученые обследовали реку Каймарку в Высокогорском районе республики и не обнаружили нарушений.

Фото: Максим Платонов (архив)

Летом прошлого года Региональное отделение РГО в РТ сообщало, что во время субботника на озере Глубоком в Казани волонтеры собрали 80 мешков мусора. В акции приняли участие 60 человек, среди которых были сотрудники «ТатарКино» и Минэкологии РТ, местные отдыхающие, члены РГО в РТ и дайверы.

Максим Кокунин