В Татарстане стартовал проект по улучшению экологического состояния малых рек
27 февраля в Татарстане начался первый этап проекта по улучшению экологического состояния малых рек. Он был разработан Региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ. Об этом сообщает пресс-служба РГО в РТ.
Основной целью проекта является определение источников загрязнения акватории реки Казанки и ее притоков с целью их ликвидации. Ежедневно в нее сбрасывается 9 тыс. кубометров сточных вод из девяти очистных, причем 89% из них не соответствуют установленным нормативам. Более половины от их общего объема составляют стоки, которые идут с застроенных территорий, необорудованных полигонов и свалок, а также сельскохозяйственных полей.
Так, с 2017 по 2020 год было установлено 450 фактов ограничения доступа к водным объектам, что затрудняет их контроль и регулирование.
За минувшие выходные ученые обследовали реку Каймарку в Высокогорском районе республики и не обнаружили нарушений.
Летом прошлого года Региональное отделение РГО в РТ сообщало, что во время субботника на озере Глубоком в Казани волонтеры собрали 80 мешков мусора. В акции приняли участие 60 человек, среди которых были сотрудники «ТатарКино» и Минэкологии РТ, местные отдыхающие, члены РГО в РТ и дайверы.
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