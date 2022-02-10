В Татарстане открылись первые пункты выдачи заказов СберМегаМаркета

Пункты выдачи заказов мультикатегорийного маркетплейса СберМегаМаркет, входящего в экосистему Сбера, открылись в Казани и Набережных Челнах по адресам:

г. Казань, ул. Академика Сахарова,12

г. Казань, ул. Гвардейская, 34

г. Казань, ул. Баки Урманче, 6

г. Казань, ул. Космонавтов, 8

г. Казань, ул. Белинского, 5

г. Казань, ул. Восстания, 129

г. Казань, ул. 8 Марта, 16

г. Казань, ул. Мусина, 23

г. Казань, ул. Шамиля Усманова, 15

г. Казань, ул. Сафиуллина, 30

г. Казань, ул. Кулахметова, 17

г. Набережные Челны, ул. Дружбы народов, д. 9б, ТЦ «РИО»

г. Набережные Челны, 12-й комплекс, 21б ул. Раскольников, 79а

г. Набережные Челны, 48-й комплекс, 01, пр. Автозаводский, 40/105

До этого СберМегаМаркет выдавал заказы своим покупателям через офисы Сбера, постаматы и курьерские службы. А теперь их можно получить в пунктах выдачи заказов СберМегаМаркета — там же примерить товар, воспользоваться услугой частичного выкупа.

Важно, что клиенты Сбера могут оплачивать до 99% стоимости покупок на СберМегаМаркете за счет бонусов «Спасибо». Кроме того, для пользователей подписок Сберпрайм и Сберпрайм+ доставка товаров из маркетплейса — бесплатная, если общий вес заказа не превышает 20 кг. Также клиенты получают кешбэк бонусными рублями за каждую покупку, которыми можно оплатить до 50% стоимости следующих заказов. 1 бонус равен 1 рублю. Действует скидка на первый заказ. Подробнее — на СберМегаМаркете .



Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:



— Развитие собственной сети пунктов выдачи заказов позволит создать комфортные условия для клиентов СберМегаМаркета. Маркетплейс уверенно набирает популярность, и наша задача — обеспечить удобную систему получения и примерки товаров для жителей республики.

Возрастное ограничение: 16+

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»