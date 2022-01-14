Неизвестные взломали сайт Минобразования Украины

Неизвестные взломали официальный сайт Министерства образования и науки Украины. Из-за хакерской атаки на сайте отображаются угрозы местному населению.

При переходе на сайт пользователи сталкиваются с текстом на украинском, русском и польском языках. В нем сообщается об уничтожении всех данных украинцев на компьютерах без возможности восстановления. Также хакеры заявили, что вся информация о гражданах находится в открытом доступе, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В ноябре хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР) США. Злоумышленники разослали электронные письма с предупреждением о возможной кибератаке через электронную почту. В общей сложности разослали не меньше 100 тысяч посланий.

Диана Жиленкова