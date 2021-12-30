Жительница Альметьевска выиграла миллион рублей

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

В канун главного праздника года Светлана Ахтарова из Татарстана выиграла один миллион рублей в новогодней акции от федерального ретейлера. Она стала победителем еженедельного денежного розыгрыша в рамках акции «Миллион желаний» от торговой сети «Пятерочка» и бренда Сoca-Cola.

Обладательница суперприза является коренной жительницей Альметьевска и работает ведущим инженером отдела снабжения в компании «Татнефть». Светлана рассказала, получила уведомление об акции в мобильном приложении от торговой сети и решила поучаствовать. По завершении розыгрыша она стала проверять результаты, ввела последние цифры номера телефона на сайте и увидела, что выиграла семизначную сумму денег.

«Я подумала, что не может такого быть, мне стало смешно. Спустя время я решила снова проверить — и опять миллион! Позвонила на горячую линию, и мне подтвердили, что я действительно выиграла. Но я все равно не верила. Только когда пришло подтверждение с официальной почты торговой сети, я начала понимать, что это правда!» — говорит счастливица.

Светлана рассказала, что выигрыш планирует потратить на улучшение собственного здоровья и образование ребенка. «Моей дочери 16 лет. Ей скоро предстоит поступление в вуз. Она собирается учиться в другом городе, поэтому этот выигрыш оказался очень кстати», — прокомментировала Ахтарова.

Вторым обладателем новогоднего суперприза стал житель Ижевска. Кому еще улыбнется удача — станет известно уже в Новом году.