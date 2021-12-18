В Татарстане самосвал съехал с дороги и перевернулся — водитель погиб

Фото: кадр видео

В Кайбицком районе Татарстана с обрыва съехал самосвал, который, предположительно, работал на строительстве трассы М-12, 27-летний водитель погиб, сообщили в соцсетях.



«Ничего сделать не могут, водителя вытащить не могут. МЧС пилит кузов. Водитель без сознания лежит. Вот до чего доводят наши рейсы все», — комментирует автор видео.

Он отметил, что дорога очень скользкая — на асфальте виден плотный слой льда. По дороге ездит много строительной техники. На кадрах были видны грузовые машины.

Маргарита Головатенко