В соцсетях рассказали о найденных медвежьих следах под Казанью — видео
В ЖК «Царево Village» местный житель заметил огромные следы примерно в 500 метрах от жилых домов. Он предположил, что рядом бродит медведь.
Следы животного были найдены рядом с лесополосой.
«Посмотрите, нога у меня не очень маленькая, а следы здесь очень большие, — комментирует мужчина на видео, демонстрируя большой след на снегу. — Явно не собака. Следы от когтей вон».
Следы ведут в овраг. Мужчина признается, что теперь ему страшно здесь гулять. Он показал ролик знакомым охотникам, которые предположили, что это следы либо молодого медведя, либо рыси.
«Животное-то очень опасное, тем более медведь. Будьте осторожны», — подытожил мужчина.
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