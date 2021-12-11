В соцсетях рассказали о найденных медвежьих следах под Казанью — видео

Фото: кадр видео youtube.com

В ЖК «Царево Village» местный житель заметил огромные следы примерно в 500 метрах от жилых домов. Он предположил, что рядом бродит медведь.

Следы животного были найдены рядом с лесополосой.

«Посмотрите, нога у меня не очень маленькая, а следы здесь очень большие, — комментирует мужчина на видео, демонстрируя большой след на снегу. — Явно не собака. Следы от когтей вон».

Следы ведут в овраг. Мужчина признается, что теперь ему страшно здесь гулять. Он показал ролик знакомым охотникам, которые предположили, что это следы либо молодого медведя, либо рыси.

«Животное-то очень опасное, тем более медведь. Будьте осторожны», — подытожил мужчина.

Ольга Шагиева