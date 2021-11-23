Долг Mouzenidis Travel перед туристами составил 1,3 млрд рублей

Четыре туроператора, работавших под брендом Mouzenidis Travel, задолжали российским туристам 1,3 млрд рублей, зафиксирован 25 501 пострадавший турист, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии.



Туроператоры направили в страховую компанию «ТИТ» реестры договоров, согласно которым невозможно выполнить обязательства перед туристами в связи с остановкой деятельности компаний.

Страховая компания принимает заявления на выплату возмещения и формирует реестр поступивших требований. Решение о выплатах примут после сверки всех реестров. Документы принимаются до 1 декабря.

Фото: realnoevremya.ru

Российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel объявило об остановке своей деятельности 12 ноября. Это связано с несколькими проблемами: с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, коронавирусом, из-за отсутствия информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства.

Маргарита Головатенко