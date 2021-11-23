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Долг Mouzenidis Travel перед туристами составил 1,3 млрд рублей

11:50, 23.11.2021
Долг Mouzenidis Travel перед туристами составил 1,3 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Четыре туроператора, работавших под брендом Mouzenidis Travel, задолжали российским туристам 1,3 млрд рублей, зафиксирован 25 501 пострадавший турист, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Туроператоры направили в страховую компанию «ТИТ» реестры договоров, согласно которым невозможно выполнить обязательства перед туристами в связи с остановкой деятельности компаний.

Страховая компания принимает заявления на выплату возмещения и формирует реестр поступивших требований. Решение о выплатах примут после сверки всех реестров. Документы принимаются до 1 декабря.

Фото: realnoevremya.ru

Российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel объявило об остановке своей деятельности 12 ноября. Это связано с несколькими проблемами: с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, коронавирусом, из-за отсутствия информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество

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