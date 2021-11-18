В Центробанке России прокомментировали инфляцию в Татарстане за октябрь 2021 года

Центробанк России выпустил информационно-аналитический комментарий по поводу инфляции в Татарстане в октябре 2021 года. Информация размещена на сайте банка.

В октябре текущего года годовая инфляция в республике ускорилась до 8,20% после 7,71% в сентябре. Это соответствует тенденции в Приволжском федеральном округе (8,35% после 7,64%). По мнению экспертов, на динамику цен в основном повлияли рост издержек производителей товаров и снижение предложения овощей.

Во втором месяце осени годовой прирост цен на продукты питания в Татарстане составил 10,94%. Связано это с ростом издержек и снижением урожая из-за неблагоприятных погодных условий. В сентябре он составлял 9,24%.

Из-за подорожания кормов, ветеринарных препаратов и упаковки увеличился годовой прирост на молоко и молочную продукцию в республике до 7,10%. Месяцем ранее он составлял 5,82%. Также подорожал сахар на 11,70% в сравнении с сентябрьскими 30,37%. Однако замедлился рост цен на хлеб — 4,68% против 6,40% в сентябре 2021 года.

Фото: wikipedia.org

О том, как ЦБ продолжает борьбу с инфляцией, — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова