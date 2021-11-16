Фьючерсы на кофе арабика достигли максимума с января 2012 года

Цена фьючерсов на кофе арабика в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже ICE Futures достигли выше $2,2 за фунт. Кофе подорожал до максимума с января 2012 года на фоне сбоев в поставках.

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Минсельхоз США в своем последнем докладе допустил дальнейший рост мирового производства и потребления кофе. По данным ведомства, запасы на складах, которые отслеживает ICE, продолжают снижаться. По всей видимости, цены останутся высокими в связи с повышенными затратами на перевозки, высокой стоимостью удобрений и сохраняющегося дефицита рабочей силы, пишет «Интерфакс».