Туристы из Казани разобрали все туры в Дубай

Фото: Максим Платонов

Туристические компании Казани констатируют, что даже несмотря на рост цены на туры в Дубай, сейчас они в дефиците. Поездка стоит от 200 тысяч рублей на двоих, но все раскуплено: дело в том, что в ОАЭ пока из Казани летает очень мало рейсов — один в неделю. Впрочем, в ближайшем будущем ситуация стабилизируется.

Эмираты входят в число самых популярных направлений поездок татарстанских туристов на ноябрьские праздники.

— Независимо от решения оперштаба РТ о введении режима нерабочих дней с 30 октября, туры в Эмираты на осенние школьные каникулы были давно распроданы. Это самое комфортное время для отдыха в этой стране. Температура воздуха — 29—31 градус, воды — 26—28. Билеты в Дубай отдельно купить было практически невозможно — только в составе пакета с размещением, — объясняет расклад «Реальному времени» глава туристического агентства «СТЕН» Леонид Пресс.

Кроме того, туристы из Казани по-прежнему летят в Турцию (несмотря на то, что там кончился пляжный сезон). А вот открывшийся после шестилетнего отсутствия Египет не пользуется любовью туристических агентств: за прошедшие годы там сильно просело качество услуг и инфраструктуры, объясняют эксперты.

Напомним, с 15 ноября пускать привитых «Спутником V» туристов начнет Израиль. Однако возможное внесение РФ в список «красных стран» по COVID может отодвинуть реализацию решения на несколько недель.

Людмила Губаева