В Нижнекамске загорелось строящееся здание на площади 20 кв. метров

В Нижнекамске загорелось строящееся здание на пересечении ул. Гайнуллина и проспекта Химиков. Площадь пожара составила 20 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что загорелся утеплитель в здании. Открытое горение было ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.



В минувшие выходные в Казани загорелась гостиница «Татарская усадьба» в Старо-Татарской слободе.

Татьяна Леухина