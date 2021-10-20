В Нижнекамске загорелось строящееся здание на площади 20 кв. метров
В Нижнекамске загорелось строящееся здание на пересечении ул. Гайнуллина и проспекта Химиков. Площадь пожара составила 20 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что загорелся утеплитель в здании. Открытое горение было ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.
В минувшие выходные в Казани загорелась гостиница «Татарская усадьба» в Старо-Татарской слободе.
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