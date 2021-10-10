Эксперты прогнозируют рост цен в октябре

В России годовая инфляция ускорится в октябре до 7,5%. Это вернет ее на уровень июня 2016 года, считают аналитики.

Как пишет «РИА Новости», в России ускорились темпы роста цен за счет слабевшего рубля. По данным Росстата, рост цен ускорился до 7,4% с 6,68% месяцем ранее.

По прогнозу Банка России инфляция в России составит 5,7-6,2% к концу года. Однако регулятор отмечал в документах, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. Уточненный прогноз появится в октябре.



Ранее в Минэкономразвития подготовили прогноз отдельных показателей инфляции по которому к концу 2021 года в России больше всего подорожают непродовольственные товары. В группу непродовольственных товаров входят бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Инфляция в этом секторе составит 7,2%.

Ольга Шагиева