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Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь, мокрый снег и до +7 градусов

05:27, 20.10.2021
Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь, мокрый снег и до +7 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 20 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +2—7 градусов. В Казани ожидается от +3 до +5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +2—6 градусов.

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