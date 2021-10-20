Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь, мокрый снег и до +7 градусов
В среду, 20 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +2—7 градусов. В Казани ожидается от +3 до +5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +2—6 градусов.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым