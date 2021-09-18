Тиньков достиг соглашения с американским Минюстом

Российский бизнесмен Олег Тиньков достиг соглашения с Минюстом США по делу о нарушении американского налогового законодательства. Материалы об этом направлены в суд Калифорнии, передает РБК.

— Стороны достигли соглашения урегулировать эти претензии, — говорится в документе.

Фото: wikipedia.org

Отмечается, что отсрочка заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб правосудию США. Соглашение будет обсуждаться на заседании, которое, как планируется, пройдет в режиме видеоконференции. Подробности документа неизвестны.

В прошлом году американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест Тинькова. Он был вынужден выплатить 20 млн фунтов стерлингов Вестминстерскому суду, чтобы остаться на свободе. Отмечалось, что Тиньков подозревался властями США в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год. До 2013 года он имел американское гражданство.

Алексей Нечаев