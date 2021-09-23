СМИ: на Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27

На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27. Перед этим его экипаж перестал выходить на связь, сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, вертолет совершил жесткую посадку в районе горы Острой. О членах экипажа на данный момент ничего не известно. На борту могли находиться до пяти человек.

Это не первый инцидент с вертолетом на Камчатке за последнее время. Утром 12 августа вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, упал в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике. Восемь человек, в том числе два члена экипажа и журналист Николай Корженевский, спаслись. Еще восемь граждан, включая ребенка и командира судна, погибли.



Татьяна Демина