Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
Большинство розничных инвесторов проигрывают профессиональным управляющим, рассказал агентству управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
Отмечается, что среднегодовая доходность самостоятельного инвестора за последние 20 лет составила 2,9% против 7,5% для рынка акций США и 5% для облигаций, что ниже любого отдельного класса активов, пишет «РИА Новости». Нехватка времени на управление портфелем и на анализ выбора ценных бумаг — это основная причина такого результата.
— Не бойтесь закрывать убыточные позиции — ищите новые точки роста, рынки растут и возможности огромны, — заявил эксперт.
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