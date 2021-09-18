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Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже

22:27, 18.09.2021
Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
Фото: pixabay.com

Большинство розничных инвесторов проигрывают профессиональным управляющим, рассказал агентству управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Отмечается, что среднегодовая доходность самостоятельного инвестора за последние 20 лет составила 2,9% против 7,5% для рынка акций США и 5% для облигаций, что ниже любого отдельного класса активов, пишет «РИА Новости». Нехватка времени на управление портфелем и на анализ выбора ценных бумаг — это основная причина такого результата.

Фото: pixabay.com

— Не бойтесь закрывать убыточные позиции — ищите новые точки роста, рынки растут и возможности огромны, — заявил эксперт.

Алексей Нечаев
ЭкономикаИнвестицииОбщество

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