Банк ЗЕНИТ назвал имена победителей хакатона ZENITON

Банк ЗЕНИТ совместно с Университетом Иннополис провел первый хакатон ZENITON. Призовой фонд составил 200 тыс. рублей. Двухдневный финал прошел в формате очного митапа на площадке Университета Иннополис.

На хакатон зарегистрировалось 117 студентов. По итогам отбора в финал прошли 33 участника в составе шести команд. За два дня работы участники разобрали ключевые вызовы, стоящие перед банковским сектором, и спроектировали модели трансформации финансовых организаций в будущем.

Победителем стала команда «42» в составе: Руслана Акметдинова и Зарины Бикмуллиной (студентов МГУ им. М. В. Ломоносова), Аделины Байдавлетовой (студентки АГНИ), Егора Пустовита (студента МГТУ им. Н. Э. Баумана) и Михаила Солонина (студента НИУ МИЭТ). Команда «42» представила проект непрерывного банкинга, идея которого заключается в сопровождении клиента на всех жизненных этапах. Участники предложили перспективные идеи развития клиентского сервиса и финансовых продуктов.

«Инвестиции в человеческий капитал и развитие клиентского опыта — ключевые приоритеты стратегии развития банка. На хакатоне мы познакомились с талантливыми молодыми людьми и получили полезные идеи для развития бизнеса. Эксперты оценили не только проекты, но и soft-, hard-скиллы участников и их способность справляться с поставленными задачами. Работа победителя отвечала таким ключевым критериям, как креативность, оригинальность, коммерческий потенциал и жизнеспособность идеи. Банк пригласил победителей на стажировку в свои подразделения», — отметил первый заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Алексей Хорохордин.

«Благодарим Банк ЗЕНИТ за интересное и нужное мероприятие. Формат ZENITON в Университете Иннополис позволяет активной молодежи со всей страны высказываться на актуальные темы в fintech-сфере. Во время хакатона участники смогли обменяться опытом, получить экспертную оценку идей и даже пилотировать свой проект в банке. Проведение таких мероприятий в регулярном формате поможет создать новое комьюнити fintech-стартапов», — поделился руководитель стартап-студии Университета Иннополис Артем Усов.

«Это был интересный и вдохновляющий хакатон. Такое сотрудничество бизнеса и вузов поможет преодолеть разрыв между теоретическими знаниями и практикой. Важно, что в командах были ребята из разных городов, вузов и различных специальностей. Это помогло им перенять опыт друг друга, узнать новую информацию и создать интересные проекты», — подчеркнула декан факультета экономических и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО АГНИ Елена Каптелинина.

«Мы быстро выбрали направление проекта: тема «Непрерывный банкинг» сразу показалась идеально подходящей для нашей команды. Без сложностей в процессе разработки идеи не обошлось, но поддержка менторов и организаторов помогла нам довести проект до конца. Было интересно встретить других студентов и быстро научиться работать с ними в команде, такой опыт нам точно пригодится. Эти два дня на хакатоне ZENITON мы запомним надолго», — сказала капитан команды «42», студентка МГУ им. М. В. Ломоносова Зарина Бикмуллина.

«Было очень интересно размышлять над тем, как механизмы финансовой сферы изменятся в ближайшем будущем, и предлагать собственные решения. Благодаря поставленным задачам я глубже задумалась о влиянии банковской сферы на жизнь каждого человека. Спасибо большое организаторам за возможность посетить Университет Иннополис и встретить так много разных студентов из других вузов. Мероприятие прошло на десять баллов из десяти», — рассказала студентка АГНИ Аделина Байдавлетова.

«При разработке идеи пришлось работать в сжатые сроки, но мы смогли подготовить продуктивный и качественный проект. И я благодарен всей нашей команде за совместную работу. Спасибо большое организаторам и Банку ЗЕНИТ за это мероприятие. Все сошлось: классные локации, крутые менторы и приз! Надеюсь увидеть воплощение нашего банка будущего в скором времени», — заметил участник команды «42», студент МГТУ им. Н. Э. Баумана Егор Пустовит.



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»