В Татарстане посадили коммунальщика за аферу со взяткой 7 млн рублей

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

К 4 годам колонии общего режима приговорил сегодня Высокогорский райсуд бывшего управляющего «Высокогорских коммунальных сетей» Руслана Алиева. Такой же срок получил его приятель — юрист Олег Рачков. Оба признаны виновным в мошенничестве на 7 млн рублей. Судом установлено: деньгами они завладели, обещая передать их как взятку, сообщает журналист «Реального времени».



Ранее оба подсудимых полностью признали вину и даже возместили часть ущерба потерпевшему — еще одному бывшему руководителю «Высокогорских коммунальных сетей», отсидевшему за мошенничество Айрату Валиуллину.

В прениях гособвинитель по делу просил для сознавшихся в мошенничестве по 5 лет колонии общего режима без штрафов. Сами подсудимые и их защитники предлагали ограничиться условными сроками.

При этом адвокаты настаивали на порочности большинства доказательств и высказывали сомнения в происхождении тех самых 7 млн рублей, за которые в 2015-м жене Валиуллина обещали «выкупить» свободу ее арестованного мужа.

Детали дела — в материале «Реального времени».