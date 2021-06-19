Власти России расширили господдержку промпредприятий-экспортеров

В России промпредприятия-экспортеры получат доступ к господдержке на проведение научно-исследовательских работ для создания новой конкурентоспособной продукции. Соответствующее решение приняло правительство.

Деньги, полученные от государства, экспортеры смогут направить на выплату зарплат, проведение опытно-конструкторских работ, закупку оборудования и комплектующих, изготовление образцов продукции, аренду зданий и аппаратуры, сообщается на сайте Кабмина.

Помимо этого, они смогут получить от государства субсидии на омологацию — приведение продукции в соответствие с требованиями целевого иностранного рынка. Отбор предприятий будет осуществляться на основе конкурса.

В этом году на эту меру поддержки выделят 660 млн рублей, в 2022 году — 5,53 млрд рублей, в 2023 году — 5,68 млрд рублей. Максимальная сумма субсидии на один проект по созданию конкурентоспособной продукции — 900 млн рублей, на омологацию — 200 млн рублей.

По задумке властей, указанные меры господдержки помогут простимулировать производство высокотехнологичной продукции и увеличить объемы российского экспорта.

Отметим, что в Татарстане объем экспорта за 2020 год снизился на 32,2% и составил 8,7 млрд долларов США.



Татьяна Демина