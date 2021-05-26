В Челнах спасатели вывезли в лес застрявшего в трубах теплотрассы лосенка, но он погиб

Фото: МЧС по РТ

23 мая около 9 утра на службу экстренных вызовов стали поступать обращения о застрявшем в трубах теплотрассы в районе Трубного проезда лосенке, сообщает МЧС по РТ.



Фото: МЧС по РТ

Спасатели, прибывшие на место, вызвали через диспетчерскую службу Челнов и Тукаевского района автокран и грузовой автомобиль КАМАЗ и запросили специалистов ветеринарной службы.

Фото: МЧС по РТ

Прибывшие ветеринары вкололи животному снотворное, чтобы его обездвижить. Лосенка вытащили с помощью страховочной веревочной системы и стрелы автокрана и погрузили в КАМАЗ. Лосенка вывезли в Боровецкий лес, но ветеринары констатировали смерть животного.

Маргарита Головатенко