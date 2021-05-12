В мэрии Казани рассказали, как будет организован учебный процесс в гимназии №175 после трагедии

Школьники смогут вернуться в гимназию №175, где вчера произошла трагедия, после окончания следственных действий и завершения ремонта. На время работ ученики девятых и одиннадцатых классов будут учиться в школах №171 и №174.

Остальные ученики пока будут заниматься дистанционно, сообщило Управление образования мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ремонт планируется сделать в самые короткие сроки. Оценить ущерб, стоимость работ можно будет только после окончания следственных действий, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Вчера в Управлении образования Казани заявили, что в случае серьезных повреждений здания учащихся обычно распределяют по соседним учреждениям, но школы в этом районе Казани загружены, поэтому была вероятность того, что 1 тыс. учеников гимназии переведут на удаленный формат обучения.

Татьяна Леухина