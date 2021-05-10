В Казани в эти выходные пройдет «Гриль-фест»

Фото: Максим Платонов

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу 15 и 16 мая состоится «Гриль-фест». Мероприятие пройдет в субботу и воскресенье с 12.00 до 20.00 около контейнерного центра CUBE.

Гости мероприятия смогут попробовать различные блюда, приготовленные на барбекю представителями 15 кафе и ресторанов Казани. Также организаторы подготовили мастер-классы от Гильдии поваров Татарстана по приготовлению и хранению продуктов.

В программе «Гриль-феста» также выступление музыкальных групп, DJ-сеты и фотозона, сообщается на сайте мэрии Казани. Гости мероприятия смогут отдохнуть в шатре для чайных церемоний. Для детей организуют детскую площадку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вход на «Гриль-фест» свободный.

Напомним, на этой неделе гости и жители Казани могут посетить семейный фестиваль «Рамазан Фест». Праздничная программа пройдет в парке им. Горького 13 мая с 13.00 до 18.00.

Татьяна Демина