В России из-за АЧС снизили прогноз роста производства свинины в 2021 году

Национальный союз свиноводов (НСС) в связи со вспышкой в России африканской чумы свиней снизил прогноз роста производства свинины в текущем году с 250—260 тыс. тонн до 175—180 тыс. тонн, пишет «Коммерсант». Ожидается, что благодаря этому участники рынка избегут падения оптовых цен на 4—5%.

Ожидается, что стоимость свинины сохранится на уровне 2020 года — около 100 рублей за 1 кг в живом весе. Однако ранее НСС предсказывал, что в связи с перенасыщением предложения на рынке свинины среднегодовые оптовые цены снизятся на 4—5%.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в свою очередь отметил, что ситуация с вирусом АЧС в России по-прежнему «чрезвычайно нестабильна» и в случае новых вспышек угроза дальнейшего снижения производства свинины сохранится.

Фото: Максим Платонов

По данным на 16 марта, в Татарстане три района остаются неблагополучными по заболеванию африканской чумой свиней — Елабужский, Заинский и Альметьевский. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленара Гарипова, эпизоотическая ситуация в республике по-прежнему напряженная.



Татьяна Демина