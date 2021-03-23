Расходы российского бюджета в 2020 году стали рекордными за последние 30 лет

Расширенные госрасходы России (бюджетов трех уровней и трех внебюджетных фондов) в 2020 году достигли 42,15 трлн рублей — это максимальный показатель с начала 1990-х годов, то есть за всю историю существования Российской Федерации. Такие подсчеты привел ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский.



По оценке Счетной палаты, в 2020 году федеральные расходы увеличились на 25% по сравнению с 2019 годом. По данным Федерального казначейства, консолидированные бюджеты регионов России выросли на 15%, прежде всего за счет увеличения расходов на здравоохранение, пишет РБК.



В процентном отношении к ВВП, расширенные госрасходы России в прошлом году составили 39,5% ВВП. Это почти на 5 п.п. больше, чем в среднем за 2011–2019 годы. Выше это показатель (41,4% ВВП) за последние 30 лет был только один раз — в 2009 году, но тогда российский ВВП снизился на 7,8%.



Фото: realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что к увеличению расходы государства почти до 40% ВВП привели меры антикризисной поддержки экономики, осуществляемой из-за пандемии коронавируса.



В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы. Согласно документу, расходы федерального бюджета в текущем году составят 21,52 трлн рублей, в следующем — 21,88 трлн рублей, в 2023 году — 23,67 трлн рублей.

Татьяна Демина