Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в 2021 году бюджет России должен пополниться на 18,8 трлн рублей. В 2022 году федеральные доходы должны составить 20,6 трлн рублей, в 2023 году — 22,3 трлн рублей.



Расходы федерального бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году — 21,88 трлн рублей, в 2023 году — 23,67 трлн руб.



Дефицит российского бюджета в следующем году запланирован на уровне 2,75 трлн рублей. В 2022 году этот показатель должен составить 1,25 трлн рублей, в 2023 году — 1,41 трлн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета станут государственные заимствования (2021 год — 2,94 трлн рублей, 2022 год — 1,87 трлн рублей, 2023 год — 2,39 трлн рублей).



Напомним, что Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы 2 декабря.



Татьяна Демина