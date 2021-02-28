Центр имени Гамалеи подал заявку на регистрацию «Спутника Лайт»

Фото: Максим Платонов (архив)

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал заявку на экстренную регистрацию в России и других странах вакцины «Спутник Лайт». Об этом разработчики препарата сообщили в Twitter.

«Спутник Лайт» выходит в мир в марте», — говорится в сообщении.

«Спутник Лайт» — облегченный вариант «Спутника V». Для вакцинации достаточно одной дозы препарата. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации. Ожидается, что этот препарат будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации наблюдается достаточный уровень антител



Вчера заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о старте в Москве вакцинации добровольцев вакцин. На прошлой неделе начались клинические испытания препарата.