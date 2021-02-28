Биолог рассказала, как переносят последствия коронавируса мужчины и женщины

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова перечислила последствия могут быть от перенесенного коронавируса. По ее словам, во время болезни мужчины больше страдают во время острой фазы, женщины же как бы растягивают негативные последствия надолго.

«Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный «ковидный хвост» и потом его за собой тащить. В зависимости от наших конкретных склонностей организма мы получаем то или другое. При этом вирус не делает что-то специфическое, одно для всех, а просто где тонко — там и рвется», — сказала биолог в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.



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Ольга Плешкова