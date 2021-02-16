На Сицилии зафиксировали извержение вулкана Этна

На Сицилии произошло извержение на юго-восточном склоне крупнейшего действующего в Европе вулкана Этна. Его зафиксировал Национальный институт геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (18:10 мск).

Как передает агентство ANSA, извержение вулкана сопровождалось выбросом пепла и потоками лавы.

Spettacolare eruzione dell'Etna, dal vulcano si è alzata un'alta colonna di fumo. Forte attività esplosiva dal cratere Sud-Est con colata lavica. #ANSA #Etnahttps://t.co/fKFgQ7ljJ1 pic.twitter.com/998tnd50Pn — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 16, 2021

О том, что вулкан Этна проснулся, Национальный институт геофизики и вулканологии сообщил в конце января.

Извержение крупнейшего вулкана в Европе было зафиксировано также в 2016 году.

Татьяна Демина