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На Сицилии зафиксировали извержение вулкана Этна

23:21, 16.02.2021
На Сицилии зафиксировали извержение вулкана Этна
Фото: integrateisgreat.eu

На Сицилии произошло извержение на юго-восточном склоне крупнейшего действующего в Европе вулкана Этна. Его зафиксировал Национальный институт геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (18:10 мск).

Как передает агентство ANSA, извержение вулкана сопровождалось выбросом пепла и потоками лавы.

О том, что вулкан Этна проснулся, Национальный институт геофизики и вулканологии сообщил в конце января.

Извержение крупнейшего вулкана в Европе было зафиксировано также в 2016 году.

Татьяна Демина
Происшествия
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