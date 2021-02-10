В Татарстане 19 чиновников привлекли к ответственности за недостоверные сведения о доходах и расходах

Прокуратура Кайбицкого района Татарстана проверила достоверность сведений о доходах и расходах муниципальных служащих и выявила сокрытие доходов и имущества, отсутствие или неверное отражение сведений о банковских счетах, а еще несоблюдение установленной законом формы справок.



По итогам проверки к ответственности привлекли 19 руководителей муниципальных учреждений — четырем объявлено замечание, еще 15 — выговор, сообщает прокуратура Татарстана.

Отметим, что по закону граждане, замещающие должности руководителей государственных учреждений, обязаны представлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а еще о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга и несовершеннолетних детей.

Фото: realnoevremya.ru

Также российских чиновников еще в январе прошлого года обязали декларировать разделенное при разводе имущество.

Маргарита Головатенко