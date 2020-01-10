Российских чиновников обязали декларировать разделенное при разводе имущество

Министерство труда обновило методические рекомендации чиновникам по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе в 2020 году за отчетный 2019 год.

Дополнен раздел «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в результате безвозмездной сделки» — теперь чиновники должны указывать имущество, которое было отписано супругу или супруге при расторжении брака или в результате заключения брачного договора.

Также чиновники, уволенные со службы в период с января по апрель 2020 года, больше не обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах за отчетный год. Все чиновники также должны отражать выкупленную дебиторскую задолженность, пишет РБК.

Ранее Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала России активнее конфисковать имущество госслужащих, если законность владения им не подтверждается.