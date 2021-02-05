Минэкономразвития РФ спрогнозировало замедление инфляции в феврале

Минэкономразвития России спрогнозировало замедление инфляции в текущем месяце до 0,5-0,6% в месячном выражении. Об этом говорится в опубликованному ведомством обзоре «Картина инфляции. Февраль 2021 года».

В документе отмечается, что в России инфляция сохраняется на повышенном уровне в непродовольственном сегменте. На это повлиял отложенный эффект

переноса от ослабления валютного курса в четвертом квартале 2020 года.

В январе 2021 года рост цен на непродовольственные товары ускорился до 0,5% месяц к месяцу с 0,4 % м/м в декабре прошлого года. В Минэкономразвития отметили, что это связано с ростом цен на бензин.

В ведомстве также обратили внимание, что в прошлом месяце в России наблюдалось существенное замедление продовольственной инфляции в помесячном выражении: рост цен на продукты питания в январе снизился до 1% м/м после 1,5% м/м в декабре 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова заявила, что в России пока не пройден пик инфляции в годовом выражении.



Татьяна Демина