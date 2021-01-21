В России могут установить предельный уровень цен на зерно и макароны

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство может установить предельный уровень цен на зерно и макаронные изделия, пишет «Коммерсант». Минсельхоз РФ обеспокоен тем, что фермеры сдерживают продажи зерна в ожидании роста цен на него.

С 11 по 17 января 2021 года в России средние цены на пшеницу выросли на 3,5% и достигли 15,52 тыс. рублей за тонну. Цены на макаронную продукцию за первую рабочую неделю выросли на 8%.

По словам замглавы Минсельхоза Оксаны Лут, если рост цен продолжится, то появится необходимость заключения соглашения между производителями и торговыми сетями, как это было сделано ранее с сахаром и подсолнечным маслом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что в Татарстане оптовые цены на сахар и растительное масло у производителей не превышают 36 рублей за кг и 95 рублей за литр соответственно, а в торговых сетях — 46 и 110 рублей.



Татьяна Демина