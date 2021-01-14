Савельев забрал в Минтранс еще одного заместителя из «Аэрофлота»

Фото: скриншот

В четверг на должность замминистра транспорта России назначен Игорь Чалик, ранее занимавший пост замгендиректора «Аэрофлота». Он будет курировать авиационную отрасль.

«В связи с административной реформой решением правительства России на должность заместителя министра, курирующего авиационную отрасль, назначен заслуженный пилот России Игорь Чалик», — цитируют «Ведомости» ответ пресс-службы Минтранса РФ.

Напомним, что под конец года еще одним замминистра транспорта РФ стал Кирилл Богданов, также в недалеком прошлом работавший на должности замгендиректора «Аэрофлота».

В октябре 2020 года пост министра транспорта занял Виталий Савельев, который последние 11 лет руководил «Аэрофлотом».