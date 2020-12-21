Курс евро поднялся выше 91 рубля
Курс евро достиг 91 рубля в понедельник, 21 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
По данным на 11.57 по мск, курс евро равен 91,35 рубля. Курс доллара достиг отметки в 74,7 рубля.
Один из факторов ослабления рубля — появление нового «британского» штамма коронавируса, повышенную заразность которого подтвердил Минздрав Великобритании.
В последний раз выше 90 рублей курс евро находился 7 декабря.
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