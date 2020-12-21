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Курс евро поднялся выше 91 рубля

12:16, 21.12.2020
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Фото: pixabay.com

Курс евро достиг 91 рубля в понедельник, 21 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 11.57 по мск, курс евро равен 91,35 рубля. Курс доллара достиг отметки в 74,7 рубля.

Фото: pixabay.com

Один из факторов ослабления рубля — появление нового «британского» штамма коронавируса, повышенную заразность которого подтвердил Минздрав Великобритании.

В последний раз выше 90 рублей курс евро находился 7 декабря.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыБанки
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