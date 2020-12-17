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Пресс-конференция Владимира Путина продлится около четырех часов

11:18, 17.12.2020
Пресс-конференция Владимира Путина продлится около четырех часов
Фото: Дарья Пинегина

Главный режиссер пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Нижнем Новгороде объявил, что мероприятие продлится около 4 часов. Напомним, телеканалы заложили на пресс-конференцию президента РФ 3 часа.

Перед пресс-конференцией Путина на связь с журналистами вышел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Дарья Пинегина

Напомним, что сегодня пройдет ежегодная пресс-конференция главы государства. В этом году из-за пандемии коронавируса формат встречи претерпел существенные изменения — она пройдет в режиме онлайн, глава государства ответит на вопросы не только журналистов, но и простых граждан.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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