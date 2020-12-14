Казанский «Метроэлектротранс» оштрафовали после отказа возвращать деньги за поездку в троллейбусе

Житель Казани пожаловался в управление Роспотребнадзора по Татарстану на «Метроэлектротранс» после отказа кондуктора троллейбуса вернуть деньги за проезд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В итоге МУП оштрафовали на 20 тыс. рублей.

По данным РПН, мужчина сел в троллейбус и оплатил наличными стоимость проезда кондуктору, но из-за технических неполадок он не доехал до своей конечной остановки. В итоге казанец потребовал от кондуктора возврата денег за билет, в чем ему отказали. Также водитель и кондуктор не организовали работу по пересадке людей в другой троллейбус.

Пассажир обратился с жалобой на МУП «Метроэлектротранс» о возврате денег. Там сообщили, что возврат денег за проезд осуществляется по юридическому адресу предприятия непосредственно из кассы, а сама компания не переводит деньги.

По факту нарушения «Метроэлектротранс» привлекли к административной ответственности. МУП обжаловало штраф в 20 тыс. рублей в Арбитражном суде РТ, однако жалобу оставили без удовлетворения.