Новости происшествий

14:57 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Казанский «Метроэлектротранс» оштрафовали после отказа возвращать деньги за поездку в троллейбусе

14:19, 14.12.2020
Казанский «Метроэлектротранс» оштрафовали после отказа возвращать деньги за поездку в троллейбусе
Фото: realnoevremya.ru

Житель Казани пожаловался в управление Роспотребнадзора по Татарстану на «Метроэлектротранс» после отказа кондуктора троллейбуса вернуть деньги за проезд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В итоге МУП оштрафовали на 20 тыс. рублей.

По данным РПН, мужчина сел в троллейбус и оплатил наличными стоимость проезда кондуктору, но из-за технических неполадок он не доехал до своей конечной остановки. В итоге казанец потребовал от кондуктора возврата денег за билет, в чем ему отказали. Также водитель и кондуктор не организовали работу по пересадке людей в другой троллейбус.

Пассажир обратился с жалобой на МУП «Метроэлектротранс» о возврате денег. Там сообщили, что возврат денег за проезд осуществляется по юридическому адресу предприятия непосредственно из кассы, а сама компания не переводит деньги.

По факту нарушения «Метроэлектротранс» привлекли к административной ответственности. МУП обжаловало штраф в 20 тыс. рублей в Арбитражном суде РТ, однако жалобу оставили без удовлетворения.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем