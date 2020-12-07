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Перевозчики Казани заявили о возвращении к нормальному режиму работы автобуса 90-го маршрута

17:14, 07.12.2020
Перевозчики Казани заявили о возвращении к нормальному режиму работы автобуса 90-го маршрута
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанские перевозчики заверили, что автобус маршрута №90 вернулся к плановым показателям и ходит с интервалом в 13—14 минут. Перевозчик выпустил на маршрут 10 автобусов.

Водители постепенно начали возвращаться с больничного, сообщает Ассоциация АТП РТ. В ближайшее время планируется вывести на маршрут еще один автобус.

Транспорт может задерживаться, если на пути образовались пробки, добавили в ассоциации.

Ранее жители поселка Салмачи стали жаловаться, что автобусы ходят нерегулярно и их приходится подолгу ждать на морозе.

БизнесТранспорт Татарстан
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