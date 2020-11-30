В Татарстане подтвердилось 84 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Татарстане подтвердились 84 новых случая коронавируса. Всего на 30 ноября подтверждено 10 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперштаб.



За весь период в республике выписано с выздоровлением 9 075 человек, в том числе 75 за последние сутки. Умерли 136 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане подтвердились 87 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко