Два детских сада Казани стали лучшими в методике обучения татарскому языку — видео

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Детские сады Казани №330 и №450 стали лучшими в РТ по методике обучения родному языку, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Всего в республике таковыми признаны 20 детсадов.



Образовательным организациям для дошкольников выделен грант в 500 тыс. рублей. Средства детсады направят на укрепление материально-технической базы: обновление мебели и покупку новых игрушек и интерактивной техники.

Обучают детей татарскому языку в детсадах с помощью игр. Их знакомят с культурой, национальными блюдами и фольклором народов Поволжья.

Татьяна Демина